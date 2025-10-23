Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США, — Bloomberg

Потоки российской нефти в Индию, которые резко выросли после вторжения России в Украину, вскоре сократятся почти до нуля. Это произойдет после введения США санкций против компаний «Роснефть» и «Лукойл». Об этом сообщает Bloomberg.

Руководители индийских перерабатывающих компаний заявили, что новые ограничения, объявленные Вашингтоном, фактически делают дальнейшие поставки невозможными.

«После черного списка крупнейших российских производителей продолжать импорт будет крайне трудно», — сказал один из топ-менеджеров на условиях анонимности.

С начала года на долю России приходилось более 36% всех поставок нефти в Индию, по данным аналитической компании Kpler. Это вызывало раздражение у президента Дональда Трампа и стало препятствием в торговых переговорах после введения повышенных тарифов в августе.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия больше не планирует закупать нефть в России. Это решение, по его словам, могло бы ограничить финансирование войны России против Украины.