В Европе произошли загадочные взрывы на двух НПЗ: оба работают на российской нефти

Сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах стран-членов ЕС, которые связаны с Россией, произошли внештатные ситуации. Речь идет о пожаре и взрыве на НПЗ MOL в Венгрии, которые могут привести к временной остановке предприятия, и взрыв на НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии, сообщают Magyar Nemzet и Digi24.

Как пишет Magyar Nemzet, в Венгрии вечером 20 октября вспыхнул пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе MOL в городе Сазхаломбатт.

Отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел консультации с руководством MOL и министром внутренних дел относительно пожара на заводе.

Размер ущерба от пожара неизвестен. По состоянию на 13:52 по киевскому времени пожар удалось локализовать.

НПЗ MOL — главный нефтеперерабатывающий завод Венгрии, который работает в том числе на российской нефти.

Euronews со ссылкой на венгерские СМИ сообщает, что в результате пожара завод может временно остановиться.

В Румынии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil, который, как следует из названия, принадлежит российской нефтяной компании «Лукойл» и работает на российской нефти.

По словам представителей завода, инцидент произошел во время работ, которые выполняли сотрудники подрядной организации. В результате инцидента работник компании-подрядчика получил травмы. Его срочно доставили в больницу скорой помощи.

Представители промышленного подразделения компании отмечают, что взрыв не повлиял на технологические установки или деятельность НПЗ.

Напомним, украинские дроны парализовали 38% российских НПЗ.