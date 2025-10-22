Ученые нарушили законы физики

Эксперты из университета Уэйн-Стейт в США и университета Гейнриха Гейне в Германии создали кристаллы. Они состоят из вращающихся частиц и способны самопроизвольно разрушаться и вновь собираться, а их свойства нарушают привычные законы упругости.

В отчете сказано, что подобные кристаллы ведут себя не как обычные твердые тела: они обладают так называемой аномальной упругостью.

Поясняется, что если обычный материал при растяжении удлиняется, то этот никак не деформируется, а начинает скручиваться.

Сообщается: «Система из множества вращающихся элементов проявляет совершенно новое, нелинейное поведение. При высокой концентрации такие объекты образуют твёрдое тело, обладающее необычными свойствами материи».

Специалисты назвали эти структуры кристаллами с поперечным взаимодействием. При сильном трении их частицы начинают вращаться и толкать друг друга перпендикулярно линии соединения центров, что приводит к разрушению кристалла на мелкие вращающиеся фрагменты. Но вот после распада кристалл способен самостоятельно собираться обратно.

Выяснилось, что большие кристаллы со временем распадаются на более мелкие, тогда как малые растут, пока не достигнут критического размера. Это противоположно обычной термодинамике, где кристаллы стремятся укрупняться.

Резюмируется: «Мы обнаружили фундаментальное свойство природы: между скоростью вращения частиц и критическим размером фрагментов существует строгая зависимость».

