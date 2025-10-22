Фицо сделал дерзкое заявление по поводу украинских территорий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь комментирует войну в Украине. Политик призвал нашу страну к территориальным уступкам.

Во время заседания парламентского комитета по европейским делам он сказал: «Сегодня мы должны признать одну вещь: мир без сдачи части территорий, которые в Украине, невозможен. У вас есть другая идея? Это реальность».

При этом добавляется, что ЕС обязан способствовать переговорам об урегулировании ситуации в нашей стране, а не якобы чинить им препятствия.

Чиновник отметил: «Самой большой жертвой этой войны будет Украина, потеряют территории, огромное число погибших людей, военных, в конце концов они станут предметом каких-то договоренностей».

Ранее Фицо сделал очередное одиозное заявление по поводу Украины.