Новости > В Киевской области подростки устроили смертельное ДТП

В Киевской области подростки устроили смертельное ДТП

Агата Кловская
22.10.25 00:01
267
В Киевской области подростки устроили смертельное ДТП

В селе Мигалки Бучанского района Киевской области произошло смертельное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается о том, что 15-летний водитель Opel Vectra, двигаясь по улице Шевченко, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом.

Увы, в результате аварии 14-летний пассажир погиб на месте происшествия.

Добавляется, что еще шестеро несовершеннолетних лиц, находившихся в салоне автомобиля, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Резюмируется, что следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ранее в Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну.

