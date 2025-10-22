Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал ряд заявлений по поводу будущего Сектора Газа. Рассказал, что ждет этот палестинский анклав.

Он сказал: «Дела идут гораздо лучше, чем я себе представлял. Но ситуация в целом сложная, очень сложная».

Также подчеркивается: «Американских сил на земле Сектора Газа не будет».

Говоря о том, что будет контролировать перемирие, отмечается: «Мы не будем ни к чему принуждать Израиль, что касается иностранных сил на их земле».

Чиновник при этом подчеркнул, что каждая страна должна поучаствовать в восстановлении Сектора Газа.

Впрочем, соратник Дональда Трампа признал, что не знает, кто в конечном итоге будет управлять территорией: «Я не знаю ответа на этот вопрос».

Сообщается: «Следует убедиться, что палестинцы будут жить в Секторе Газа, но Израилю нужно гарантировать безопасность, а уже потом решать вопросы формирования власти».

Резюмируется: «Мы считаем, что есть конструктивная роль, которую смогла бы сыграть Турция, и они уже сыграли очень конструктивную роль».

