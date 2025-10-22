Житель Новой Зеландии умер жуткой смертью… из-за банки пива

Дикий случай произошел в Новой Зеландии. О нем пишет издание Mirror.

Сообщается, что 21-летний житель Окленда пришел домой с работы с упаковкой канадского пива Honey Bear Beer, полученной в подарок от начальника, что привело к его смерти.

Указывается, что трагедия произошла еще в начале марта 2023-го года, однако все подробности стали известны лишь сейчас.

Отмечается, что после первого глотка напиток показался парню крайне соленым, а уже всего через несколько минут он начал проявлять возбуждение и агрессию. Потом его лицо приняло синюшный оттенок и состояние начало ухудшаться.

Бедолагу доставили в больницу, где он впал в кому, столкнувшись с полиорганной недостаточностью.

Увы, через пять дней он умер от остановки сердца.

Было проведено следствие, которое установило, что в банке пива содержался жидкий метамфетамин.

Полиция начала проверку и вскрыла глобальную сеть наркоторговцев. В Окленде был выявлен склад с примерно 700 килограммами жидкого метамфетамина. Наркотик был найден в партиях комбучи из США, кокосовой воды из Индии и пива из Торонто.

