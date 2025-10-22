Украинцам рассказали, в каких областях скоро ожидаются заморозки

ГСЧС предупреждает украинцев об опасности. В ночь на четверг, 23 октября, на востоке страны ожидаются заморозки.

Говорится, что в Харьковской, Донецкой и Луганской областях синоптики Гидрометцентра прогнозируют заморозки в воздухе от минус 3 градусов до 0.

По этой причине объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Жителей этих регионов предупреждают о вероятном ухудшении погодных условий и советуют позаботиться о теплой одежде и защите растений от холода.

