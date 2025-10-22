Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
При Трампе из США депортировали более полумиллиона нелегалов

При Трампе из США депортировали более полумиллиона нелегалов

Агата Кловская
21.10.25 18:00
242
При Трампе из США депортировали более полумиллиона нелегалов

После прихода к власти президента Дональда Трампа из США уже депортировали более 515 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом информирует заместитель министра внутренней безопасности Триша Маклафлин.

Она сказала: «Администрация находится на пути к тому, чтобы побить исторические рекорды, депортировав 600 тысяч нелегалов к концу первого года второго срока президента Дональда Трампа».

Также указывается, что всего с момента возвращения политика в Белый дом из страны уехали более двух миллионов нелегальных мигрантов, включая около 1,6 миллиона человек, которые покинули США добровольно, и более 515 тысяч депортированных.

Добавляется, что еще 485 тысяч нелегалов были задержаны сотрудниками DHS с января.

Ранее Трамп похвастался аномальной активностью ФБР.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, мигранты

