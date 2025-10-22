На территории Исландии впервые в истории обнаружили… комаров

Впервые в истории острова в Исландии обнаружили комаров. Сделал это местный житель Бьерн Хьялтасон.
Мужчина поведал о том, что вечером 16 октября увидел несколько насекомых и отдал их на анализ институту по естественной истории Исландии.
После этого энтомолог института Маттиас Альфредссон подтвердил, что насекомые являлись комарами.
Подчеркивается: «Это первый случай, когда комаров обнаружили на территории Исландии».
Добавляется, что эти насекомые останутся на острове, так как обнаруженные насекомые вида Culiseta annulata могут переносить холода.
Ранее мы писали, что в Бразилии запустили очень необычную фабрику.