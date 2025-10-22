Стубб сделал заманчивое предложение России

Президент Финляндии Александр Стубб сделал интересное заявление. Он допустил ослабление санкций против России, если в Украине прекратится огонь.

Политик сказал: «Если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск, то я вижу в этом возможность».

Впрочем, добавляется при этом, что европейские страны не отменят антироссийские страны в один момент.

Ранее Стубб пошутил по поводу частых встреч с Зеленским.