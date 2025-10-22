Японцы объяснили, в чем польза газированной воды

Эксперты из университета Кюсю в Японии поведали о пользе газированной воды. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она влияет на обмен веществ, ускоряя усвоение сахара клетками.

Ученые рассказали, что углекислый газ из газированной воды после попадания в организм частично всасывается в кровь, где превращается в вещество под названием бикарбонат, которое влияет на химический состав крови – в частности, немного повышает уровень кислотности (pH) внутри красных кровяных клеток (эритроцитов).

Добавляется, что это изменение запускает процесс гликолиза – механизм, при котором клетки начинают активнее перерабатывать сахар (глюкозу) и использовать ее для получения энергии.

Специалисты сравнили данный эффект с тем, что наблюдается при гемодиализе, то есть процедуре очистки крови у людей с почечной недостаточностью. Там также используется углекислый газ, и он аналогично стимулирует обмен веществ в клетках.

Подчеркивается, что хотя снижение уровня сахара в крови у добровольцев было небольшим, полагается считают, что этот механизм может играть роль в регуляции энергетического обмена.

Резюмируется: «Газированная вода не помогает похудеть, однако может вызывать легкое чувство насыщения и кратковременно снижать уровень глюкозы».

