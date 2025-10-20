Украина перекрыла международный канал поставки кокаина из Испании

Украинский правоохранители пресекли международный канал поставки кокаина из Испании в нашу страну. Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Сообщается следующее: «По данным следствия, незаконный трансфер кокаина организовали участники преступной группировки. После переправки через государственную границу наркотическое средство поступало в Киев путем использования услуг одной из популярных логистических компаний».

Добавляется, что таким образом контрабанду маскировали под обычные почтовые отправления.

Также говорится, что во время специальной операции правоохранители изъяли около 3 кг кокаина общей стоимостью более 18,5 миллионов гривен – это примерно три тысячи доз, которые могли попасть на черный рынок.

Отмечается, что двум лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта наркотических средств, совершенное в особо крупных размерах). Суд избрал обоим меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 дней без права залога.

Злоумышленникам светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее бразильцев напугали кокаиновые акулы.