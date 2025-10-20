Россия перед зимой изменила тактику ударов по энергетике Украины, — Минэнерго

Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетике Украины. Враг пытается выбить системы передачи и маневренную генерацию в конкретных областях. Об этом сказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Как отметил чиновник, перед отопительным сезоном весь запланированный комплекс мероприятий был реализован.

«Но то, что мы видим: это изменение стратегии врага, которая фактически приводит к региональным дефицитам мощности генерации и передачи электроэнергии. Фактически мы видим, что враг изменил тактику ударов. Это ключевое», — сказал он.

По его словам, атаки происходят последовательно на систему передачи, на систему распределения, на генерацию в конкретных областях.

«Параллельно враг наносит удары по газодобыче и транспортировке, понимая, что газовая генерация является одной из составляющих балансирующей мощности, которая помогает закрывать пиковое потребление в пиковые часы», — сообщил Колесник.

Также он сообщил, что враг бьет по гидрогенерации — второй составляющей маневренной генерации.

«Логика врага прослеживается четко: выбить мощности транспортировки электроэнергии и мощности маневрирования, то есть покрытие пикового потребления», — добавил Колесник.

Замминистра сообщил, что конкретный объект атакуют много дронов и ракет, что «опустошает ПВО».

«И в результате мы имеем атаки, которые наносят ущерб энергосистеме», — сказал он.

