Канадцы предрекли гибель прибрежных городов

Эксперты из университета Макгилла в Канаде бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

В их отчете сказано о том, что повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов способно уничтожить прибрежные города.

Так, как отмечают ученые, в зоне повышенного риска затопления находятся населенные пункты в Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке, а также Африки.

Добавляется, что из 840 миллионов зданий на побережьях при повышении уровня моря на 20 метров к 2100-му году могут пострадать 136 миллионов объектов.

Сообщается, что большинство из построек находятся в густонаселенных низинных районах.

Информируется, что под угрозой находятся порты, инфраструктура и объекты культурного наследия, говорится в исследовании.

