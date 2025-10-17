Трамп готовится встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер сделал ряд заявлений.

Он сказал: «Мы собираемся встретиться через пару недель. Мы собираемся встретиться в Южной Корее с Си Цзиньпином».

Говоря об отношениях с китайским лидером, политик отметил: «Я хорошо с ним лажу. Он очень сильный лидер, удивительный человек. Его жизнь – удивительная история, история для отличного фильма».

Резюмируется: «Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем, но мы должны заключить справедливую сделку».

Ранее в США обвинили Китай в попытке «завалить» мировую экономику.