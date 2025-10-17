В ООН оценили продовольственную ситуацию в Секторе Газа

Стала известна нынешняя ситуация с продовольствием в Секторе Газа. О ней поведала представитель продовольственной программы ООН Абир Этефа.

Было сказано: «С момента прекращения огня и до 15 октября в Сектор Газа прибыло 230 грузовиков, порядка 2800 тонн продовольствия. Сейчас доставляется около 560 тонн в день, но этого все еще недостаточно».

Добавляется, что на данный момент открыты только пять точек раздачи продовольствия, тогда как целевой показатель программы – 145 точек, которые позволят оказать помощь 1,6 миллиона нуждающихся жителей.

ООН совершает поставки через два открытых Израилем КПП Керем-Шалом и Кисуфим.

Информируется: «Мы увеличиваем поставки продовольствия, используем новые маршруты, чтобы избежать заторов, но необходимо открытие всех пяти КПП. ООН пока еще не смогла начать раздачу гумпомощи в городе Газа».

В то же время, по данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, за последние два дня в Сектор Газа прибыли 1 666 грузовиков с гуманитарной помощью, основной объем проходит через КПП «Керем Шалом». Треть из них скоординирована гуманитарными программами ООН, остальные отправлены через коммерческий сектор и пожертвования.

В ООН рассказали, с начала военных действий Израиля в Секторе Газа были убиты 66 288 людей, в том числе 18 430 детей. Увы, большинство из них это мирные жители.

По данным же ВОЗ, с начала этого года более четырехсот человек умерли от голода, среди них – более сотни детей.

