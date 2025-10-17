Все разделы

Новости > Мор рыбы зафиксирован в Винницкой области – названа причина

Мор рыбы зафиксирован в Винницкой области – названа причина

Агата Кловская
17.10.25 16:06
259
Мор рыбы зафиксирован в Винницкой области – названа причина

Крупное экологическое ЧП произошло в Винницкой области. О нем информирует местная прокуратура.

Сообщается, что на территории Гайсинской территориальной общины зафиксирован масштабный мор рыбы по причине сброса предприятием в воду неустановленного вещества.

Сказано: «Мониторинг информационного пространства, который осуществляют органы прокуратуры области с целью выявления правонарушений, сообщил о публикации видео о массовой гибели рыбы в реке Соб, которая является притоком Южного Буга».

Известно, что по данному факту Гайсинская окружная прокуратура внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 242 УК Украины.

Был установлен факт массовой гибели рыбы разного рода и размера в результате попадания в реку неустановленного вещества с территории одного из местных предприятий через скрытую под землей трубу, которая начинается с промышленной площадки.

Добавляется, что во время неотложных следственных действий установлено место сброса загрязняющего вещества в водоем.

Ранее мы писали, что человечество ждет коллапс.

Тэги: общество, регионы, Винницкая область, экология, новости Украины

