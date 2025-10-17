Обнаружен участок мозга, который удерживает алкоголиков в зависимости

Команда ученых из Scripps Research (США) обнаружила участок мозга, который заставляет человека с алкогольной зависимостью продолжать пить — не ради удовольствия, а чтобы избежать стресса и боли от абстиненции. Как сообщает ScienceDaily, ключевую роль в процессе играет паравентрикулярное ядро таламуса (PVT).

Во время экспериментов на крысах ученые выяснили, что активность клеток в этом участке мозга резко возрастает, когда животные учатся связывать алкоголь с облегчением симптомов абстиненции. Именно этот процесс, по словам исследователей, является основой формирования устойчивой зависимости, когда человек продолжает пить, чтобы избежать страдания.

«Зависимость чрезвычайно трудно преодолеть, потому что люди ищут не только „кайф“, но и стремятся избавиться от болезненных состояний — тревоги, напряжения, депрессии», — объяснил профессор нейронауки Фридберт Вайс, соавтор исследования. — Мы смогли показать, какие именно мозговые системы отвечают за это обучение и почему оно делает рецидивы такими устойчивыми«.

Другая авторка работы, Гермина Неделеску, добавила, что у всех крыс, переживших период отмены от зависимости, PVT «буквально засветился». Это указывает на то, что именно этот участок вовлекается, когда мозг связывает алкоголь с облегчением стресса.

Ученые предполагают, что открытый механизм может иметь значение не только для лечения алкогольной зависимости, но и для понимания тревожных расстройств, фобий и посттравматических состояний, когда поведение формируется на основе стремления избежать боли или страха.

В будущих исследованиях команда планирует изучить этот процесс у самок животных и выяснить, какие нейрохимические вещества выделяются в PVT во время формирования таких ассоциаций, что может открыть путь к созданию новых лекарств, способных блокировать эти патологические механизмы обучения.

