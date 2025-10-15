Британцы назвали продукты, которые помогут победить хронический запор

Эксперты из Королевского колледжа Лондона в Великобритании перечислили продукты, которые помогут победить хронический запор. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что киви, ржаной хлеб и минеральная вода с высоким содержанием солей способствуют облегчению симптомов хронического запора, улучшая частоту и консистенцию стула.

Во время опыта специалисты оценили около 75 ранее опубликованных клинических исследований.

Было установлено, что вместе с перечисленными продуктами эффективность также показали добавки с шелухой подорожника (псиллиумом), отдельные штаммы пробиотиков и оксид магния. Данные средства способствовали нормализации работы кишечника и улучшали общее самочувствие.

При этом указывается, что вопреки распространенным советам, увеличение потребления клетчатки не всегда обеспечивает положительный эффект.

Поясняется, что клетчатка (пищевые волокна) представляет собой компоненты растительной пищи, которые не перевариваются пищеварительными ферментами.

Сообщается, что различают растворимую и нерастворимую клетчатку. Растворимая клетчатка под действием воды преобразуется в гелеобразное вещество, в то время как нерастворимая проходит через пищеварительный тракт почти в неизменном виде.

Впрочем, как продемонстрировал метаанализ, рекомендация увеличить долю пищевых волокон в рационе не имеет убедительной доказательной базы, если не учитывать их тип и индивидуальные особенности пациента.

Ожидается, что новые рекомендации помогут медикам более точно подбирать тактику немедикаментозной терапии, а людям –контролировать симптомы с помощью рациона без необходимости постоянного приема слабительных, заключают исследователи.

