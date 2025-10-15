Китайцы объяснили, почему опасно отказываться от завтрака

Эксперты из Медицинского университета Нинся в Китае поведали, почему опасно отказываться от завтрака. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематический отказ от завтрака связан с повышенным риском развития метаболического синдрома – данный комплекс нарушений

В проведенное исследование включили данные девяти работ, в которых приняли участие десятки тысяч человек.

Оказалось, что пропуск утреннего приема пищи коррелировал с увеличением вероятности развития метаболического синдрома на 10-26%.

Добавляется, что самые сильные ассоциации выявлены с абдоминальным ожирением (накоплением жировой ткани в области живота и внутренних органов) и избытком глюкозы в крови.

Указывается, что регулярный прием пищи в утренние часы может быть связан с более устойчивым обменом веществ.

До этого уже было известно, что привычка завтракать помогает контролировать пищевое поведение в течение дня и снижать тягу к продуктам с большим количеством соли, сахара, жиров и углеводов.

Резюмируется, что отказ от завтрака может оказывать влияние на регуляцию глюкозы, инсулина и других метаболических показателей, что в долгосрочной перспективе связано с факторами риска сердечнососудистых и эндокринных заболеваний.

