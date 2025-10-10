Во время учений Steadfast Noon НАТО будет имитировать использование ядерного оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поведал о грядущих военных учениях Steadfast Noon. Сообщается, что во время них будут имитировать использование ядерных вооружений.

Сказано: «Steadfast Noon – ежегодные учения Альянса по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и персонала без применения реального оружия».

Чиновник поведал: «Я нахожусь на авиабазе Фолькель в Нидерландах. Эта база участвует в учениях НАТО Steadfast Noon, которые начнутся 13 октября».

Добавляется, что в учениях примут участие самолеты со всего НАТО, однако без фактического применения ядерного оружия.

Резюмируется: «Мы должны провести эти учения, чтобы обеспечить, чтобы наш потенциал ядерного сдерживания оставался как можно более надежным, безопасным и эффективным. Потом, чтобы послать четкий сигнал нашим потенциальным противникам: у нас есть воля и способность защищать всех союзников перед лицом всех угроз».

