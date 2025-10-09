ЕС хочет укрепить страны восточного фланга ударными дронами

Еврокомиссия настаивает, чтобы в странах, которые граничат с Россией, разместили ударные беспилотники. Они понадобятся на случай атаки российских войск. Об этом во время выступления в Европарламенте заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Кубилюс отметил, что провокации России против стран Евросоюза представляют угрозу для людей и мира в Европе. Поэтому блоку необходимо действовать «очень практично и эффективно».

Он обратил внимание, что беспилотники — это будущее войны и будущее провокаций. И к этому Евросоюз пока плохо подготовлен. В частности, системы обороны стран блока фактически не готовы обнаруживать дроны и отслеживать пересечение границ. Также сбивать беспилотник стоимостью 10 000 евро ракетой за 1 миллион евро «действительно нецелесообразно».

Еврокомиссар подчеркнул, что вся Европа находится под угрозой, поскольку российские «Шахеды» имеют дальность в 2500 километров. Они могут достигнуть даже Брюсселя или Страсбурга. А с контейнерных судов беспилотники способны поражать цели вдоль всего европейского побережья.

По словам Кубилюса, в краткосрочной перспективе необходимо развивать возможности для лучшего обнаружения, отслеживания и идентификации дронов с помощью акустических датчиков, радаров и спутников.

При этом в долгосрочной перспективе — развивать способности обезвреживать или уничтожать дроны с помощью перехватчиков, радиоэлектронной борьбы и мобильных подразделений.

«Для стран восточного фланга необходимы возможности использовать дроны для поражения наземных целей, если враг попытается вторгнуться. Нужен индивидуальный подход. Страны на передовой имеют другие потребности по сравнению с другими, включая государства Средиземноморья», — обратил внимание еврокомиссар.

Также он добавил, что противодействие дронам РФ невозможно без сотрудничества с Украиной, ПВО которой сбивает 70-80% целей.

«Украинские дроны вытеснили российский флот из Черного моря, остановили продвижение России и уничтожили стратегические бомбардировщики и нефтеперерабатывающие заводы. При разработке „Стены дронов“ следует учитывать украинский опыт», — отметил Кубилюс.

Напомним, в сентябре российские ударные беспилотники несколько раз нарушали воздушное пространство стран-членов НАТО.