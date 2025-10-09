Жуткое ДТП в Винницкой области оборвало три жизни

В среду, 8 октября, возле села Гордеевка (Винницкая область) произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.
Сообщается, что тут столкнулись автомобили Audi А8 и KIA Rio. Увы, водитель и две пассажирки последнего автомобиля погибли – их деблокировали спасатели.
Добавляется, что еще трех женщин, которые ехали в KIA, доставили в больницу.
Водитель и пассажиры Audi не пострадали.
Сейчас обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Резюмируется, что виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
