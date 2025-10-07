ЕС готовит новые ограничения против России

Европейский Союз предложил ввести санкции против стейблкоина A7A5 — криптовалюты, привязанной к рублю и связанной с российскими лицами, которые попали под санкции, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Отмечается, что предложенные ограничения запретят любые прямые или косвенные операции с этой монетой для компаний и организаций, базирующихся в ЕС. Кроме того, блок планирует нацелиться на несколько банков в России, Беларуси и Центральной Азии, которые помогают проводить криптовалютные операции.

Токен A7A5 разработала компания «A7», которая занимается международными платежами, которой владеют молдавский банкир-беглец Илан Шор и российский государственный банк «Промсвязьбанк» (ПСБ). «A7» и ее подразделения помогают российским компаниям проводить международные платежи, которые иначе были бы заблокированы из-за санкций США, частично из-за сотрудничества с российской криптобиржей Garantex. Против ПСБ уже были введены санкции Великобританией, ЕС и США в 2022 году из-за вторжения России в Украину. Garantex, участвовавшая в создании A7A5, также попала под санкции в 2022 году, а компания «A7» — в этом году.

Несмотря на это, бизнес «A7» продолжает расти. Компания запустила цифровой вексель для международных расчетов через свое подразделение «A7-Кыргызстан». Владелец такого векселя может получить стейблкоин A7A5 в сети Tron на свой криптокошелек на сумму, соответствующую номиналу векселя. Кроме того, ее можно обменять на российские рубли в отделениях «A7» или на другие валюты.

Как отмечает Bloomberg, Европейская комиссия обычно не комментирует предложения о санкциях до их официального принятия. Санкции ЕС нуждаются в поддержке всех стран-членов и могут меняться до момента утверждения.

По состоянию на 26 сентября в обращении было 41,6 миллиарда A7A5, их стоимость — 496 миллионов долларов. Общая сумма всех операций с A7A5 к тому времени составила 68 миллиардов долларов.

Напомним, стало известно, как Россия обошла санкции США.