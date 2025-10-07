Все разделы

Новости > Названы лауреаты Нобелевской премии-2025 по медицине и физиологии

Названы лауреаты Нобелевской премии-2025 по медицине и физиологии

Агата Кловская
06.10.25 16:41
Названы лауреаты Нобелевской премии-2025 по медицине и физиологии

Нобелевский комитет в понедельник, 6 октября объявил лауреатов ежегодной премии по медицине и физиологии. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Ими стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи «за их открытие по поводу периферической иммунной толерантности».

Лауреатов Нобелевской премии-2025 определят с 6 по 13 октября, а именно:

— 6 октября — физиология и медицина;

— 7 октября — физика;

— 8 октября — химия;

— 9 октября — литература;

— 10 октября — мир;

— 13 октября — премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Напомним, премию присуждают ежегодно с 1901 года за выдающиеся заслуги в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и деятельности по сохранению мира.

Также с 1969 года присуждают премию Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Тэги: Нобелевская премия, нобелевский лауреат

fraza.com
