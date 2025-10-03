Все разделы

Австралийцы опровергли популярный миф о спорте

Австралийцы опровергли популярный миф о спорте

Агата Кловская
03.10.25 04:46
Австралийцы опровергли популярный миф о спорте

Эксперты из HEART-лаборатории в Мельбурне (Австралия) опровергли популярный миф о спорте. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, спорт не вредит сердцу.

Оказалось, что физически активные люди используют в среднем на 10% меньше сердечных сокращений в сутки, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.

Ученые во время опыта сравнили пульс у спортсменов и людей без спортивной подготовки. У первых средняя частота сердечных сокращений составила 68 ударов в минуту, у вторых было 76 ударов.

Указывается, что в пересчете на сутки это около 97 920 ударов против 109 440. Разница составляет примерно 11,5 тысячи ударов ежедневно.

Говорится: «Даже если во время тренировки сердце работает быстрее, более низкий пульс в покое полностью компенсирует нагрузку».

Сообщается, что люди с наилучшей физической формой имели пульс покоя всего 40 ударов в минуту, что почти вдвое ниже нормы. Снижение пульса в состоянии покоя является не только показателем тренированности, но и предиктором лучшего здоровья сердца и долгожительства.

Подчеркивается, что регулярные тренировки укрепляют сердечнососудистую систему, снижают риск болезней сердца и повышают продолжительность жизни.

Резюмируется, что максимальный эффект достигается не на уровне профессионального спорта, а при переходе от малоподвижного образа жизни к умеренной активности – нескольким часам упражнений в неделю.

