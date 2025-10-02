Зеленский сделал заявление о дальнобойном оружии

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом «систему вооружения большого радиуса дальности». Сейчас всё зависит от решения американского лидера. Об этом в четверг, 2 октября, сказал Зеленский во время общения с журналистами перед саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

«Мы говорили с Соединёнными Штатами. Мы очень благодарны президенту Трампу за этот диалог. В прошлый раз у нас была очень продуктивная встреча. Мы говорили о системе вооружения большого радиуса дальности, дальнобойных ракетах. Мы увидим. Всё будет зависеть от его решения», — заявил украинский президент.

Напомним, США помогут Украине наносить удары вглубь РФ.