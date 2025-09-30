В МИД ответили Орбану насчет «суверенитета» Украины

Утверждение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина якобы «не является суверенной», показывает влияние российской пропаганды. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига в социальной сети X.

Он добавил, что есть хорошая новость в контексте заявления Орбана. Она заключается в том, что Венгрия фактически признала нарушение воздушного пространства Украины дронами.

«(Министр иностранных дел Венгрии) Петер Сийярто, как там твой твит про „фейк“? Не постарел?», — добавил украинский министр, вспоминая заверения венгерского коллеги, что нарушение воздушного пространства «не было».

В то же время плохая новость заключается в том, что Орбан по-прежнему находится под влиянием российской пропаганды.

Сыбига подчеркнул, что с нетерпением будет ждать размышлений венгерского премьера о государственном суверенитете, «как только он избавится от зависимости от российских энергоресурсов, как неоднократно настаивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры».

Напомним, Виктор Орбан ранее заявил, что Украина якобы «не является суверенным государством», поэтому безразлично, залетали ли венгерские дроны на украинские территории.