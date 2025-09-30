Все разделы

Новости > Орбан вновь оскорбил Украину

Орбан вновь оскорбил Украину

Агата Кловская
30.09.25 00:01
Орбан вновь оскорбил Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает оскорблять Украину. Прозвучали новые одиозные высказывания.

Говоря о нашей стране, политик сказал: «Она потеряла пятую часть своей территории. Суверенитет Украины на этом закончился».

Глава правительства уверяет: «Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду Запад, решим, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено».

Также он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна вернуть свои территории: «Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт».

Ранее Орбан сделал дерзкий выпад в сторону ЕС и Украины.

Тэги: Украина, мир, политика, война, Венгрия, Виктор Орбан

