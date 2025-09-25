Стубб призвал к реформе Совбеза ООН

Президент Финляндии Александр Стубб сделал громкое заявление. Оно прозвучало с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Политик сказал: «Число постоянных членов в Совете безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два для Африки и одно для Латинской Америки».
Также добавляется, что состав ООН во многом отражает мир 1945-го года и недостаточно показывает реалии современного баланса сил.
Говорится: «Так как мир кардинально изменился, так же должно измениться и принятие решений в ООН».
Подчеркивается: «Ни одно государство не должно обладать правом вето. Если член Совета безопасности нарушает Устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено»
