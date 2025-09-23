Все разделы

Россия требует смягчить авиасанкции из-за дефицита запчастей к самолетам, — Reuters

Россия требует смягчить авиасанкции из-за дефицита запчастей к самолетам, — Reuters

Агата Кловская
23.09.25 16:51
Россия требует смягчить авиасанкции из-за дефицита запчастей к самолетам, — Reuters

Россия призывает лидеров авиационной отрасли смягчить санкции в отношении запасных частей для самолетов и пролета над своей территорией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на рабочие документы и источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Москва считает западные санкции против своей авиационной промышленности «незаконными принудительными мерами». Отмечается, что они перекрыли России доступ к иностранным самолетам и запасным частям к ним. Это привело к тому, что российские авиакомпании вынуждены закупать запчасти для более чем 700 самолетов, в основном Airbus и Boeing, по непрямым импортным маршрутам.

Кроме того, самолетам российских авиакомпаний запрещено летать в воздушном пространстве стран-членов Европейского Союза, а также других союзных стран, включая Великобританию.

По данным агентства, сейчас россияне пытаются договориться об ослаблении санкций, в частности в отношении запасных частей, которые, по их словам, имеют критическое значение для безопасности полетов. Москва выдвигает свои аргументы перед регулирующими органами и другими делегатами на Международной конференции гражданской авиации в Монреале (ICAO Innovation Fair 2025).

Источник рассказал журналистам, что Россию подтолкнуло к такой просьбе то, что на прошлой неделе США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании «Белавиа». В рабочих документах, представленных перед конференцией, Москва утверждает, что санкции противоречат глобальным правилам.

В агентстве напомнили, что Международная организация гражданской авиации ООН осудила РФ за нарушение воздушного пространства Украины и двойную регистрацию своих самолетов.

Напомним, Британия ввела новый пакет санкций против России.

