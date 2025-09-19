Озвучен веский повод пить чай из листьев малины

Эксперты из университета Рединга в Великобритании поведали об уникальной пользе чая из листьев малины. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этот удивительный напиток может замедлять рост уровня сахара и инсулина в крови после употребления сладкого.

В опыте участвовали 12 здоровых мужчин и 10 женщин. Их попросили употребить глюкозу или сахарозу (столовый сахар): с добавлением 10 граммов чая из листьев малины или без него.

Добавляется, что в течение двух часов после начала эксперимента у всех подопытных регулярно измеряли уровни сахара и инсулина в крови.

Выяснилось в итоге, что при сочетании сахарозы вместе с чаем из листьев малины рост концентрации сахара в крови происходил значительно медленнее.

Указывается, что через пятнадцать минут после употребления сладкого показатели были в среднем на 25% ниже, а через полчаса почти на 44% ниже по сравнению с контрольной группой.

Отмечается, что концентрация инсулина также оказалась ниже через пятнадцать, тридцать и шестьдесят минут, но при употреблении глюкозы заметной корреляции не наблюдалось.

Специалисты объясняют такой положительный эффект с наличием в чае полифенолов, то есть природных химических соединений.

Наиболее выраженное действие могла оказывать эллаговая кислота, которая подавляет работу некоторых пищеварительных ферментов.

Подчеркивается, что компоненты чая влияют преимущественно на более сложные сахара, такие как сахароза.

Сообщается, что данная работа стала первым клиническим подтверждением способности чая из листьев малины снижать ранний постпрандиальный уровень сахара и инсулина.

Теперь, по словам британцев, следующим шагом станут исследования среди людей с преддиабетом и диабетом второго типа.

Резюмируется, что такой чай способен стать простым способом поддержки метаболического здоровья.

