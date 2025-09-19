Время новых санкций против РФ еще не пришло, — Трамп

Президент США Дональд Трамп не считает, что настало время просить российского диктатора Владимира Путина о перемирии или усиливать санкции против России. Об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета, возвращаясь в США после визита в Великобританию, передает ряд СМИ, в том числе Bloomberg.

Так, в ответ на вопрос, не настало ли время для санкций против России с учетом того, что после встречи с Путиным на Аляске прошло несколько месяцев, глава Белого дома отметил: «Мне так не кажется, но в нужный момент, если мне придется это сделать, это будет жестко».

При этом Трамп повторил свое мнение, что необходимо работать над тем, чтобы снизить цену на нефть и таким образом заставить Путина закончить войну.

«Я готов делать другие вещи, но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть в России», — сказал Трамп.

Хотя Трамп заявил, что готов рассмотреть другие попытки наказать Путина, он намекнул, что эти шаги будут зависеть от прекращения союзниками закупок российской энергетики.

Издание отмечает, что прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились с начала вторжения Москвы в 2022 году, однако небольшой объем продолжает поступать в страны Восточной Европы, не имеющие выхода к морю, включая Венгрию.

Также существует более сложное взаимодействие с очищенным топливом, таким как дизельное топливо. Европа, которой нужно импортировать из других мест для удовлетворения своих потребностей, покупает большие объемы топлива в Индии и Турции — странах, которые покупают сырую нефть в России, а затем перерабатывают ее для продажи за рубеж с прибылью. Эти закупки в настоящее время разрешены, хотя их планируют запретить с начала следующего года. Точные детали того, как будет работать запрет, остаются неопределенными.

