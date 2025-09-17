Все разделы

Гарантии безопасности для Украины практически готовы, — Зеленский

Гарантии безопасности для Украины практически готовы, — Зеленский

Агата Кловская
17.09.25 12:44
Гарантии безопасности для Украины практически готовы, — Зеленский

Союзники почти завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. Есть несколько нюансов, которые надо доработать. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

«Во-первых, есть позитив, потому что за долгое время гарантии безопасности есть на бумаге. Они почти готовы. Есть несколько нюансов, которые надо доработать. Хочется более понятной позиции в деталях США. То, что они поддерживают гарантии и будут участниками, это у нас есть на сегодня. Но мы хотим некоторых конкретных еще вещей», — сказал Зеленский.

По его словам, на сегодня 26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности на земле, на море и в небе.

«И у нас уже выписаны соответствующие силы, в документе соответствующие силы. Мы видим это количество. Мы спорим о количестве между собой, но это нормальный диалог. И что очень важно, поддержать украинскую армию так, как об этом просит Украина. И я над этим бьюсь, скажу вам откровенно», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что это весомый вклад в гарантии безопасности для Украины. И здесь у него есть красные линии, которые он сам себе выставляет в диалоге с партнерами.

«Второй пункт — присутствие. Мы все это в деталях не только проговариваем, мы уже о многом детальном присутствии партнеров уже договорились. Я считаю, что это большой прогресс. Бекстоп Америки, какой он, как я вам сказал, нам об этом еще нужно договориться. ЕС, как часть экономических гарантий. Мы договорились, но мы хотим еще о конкретике. Потому что бывают, как Венгрия, бывают такие торможения», — добавил президент.

При этом он подчеркнул, что в гарантиях безопасности не может быть форматов торможения.

«И эти моменты, они очень важны. ну и санкционная политика, которая безусловно имеет большое влияние на Россию», — добавил глава государства.

Тэги: Владимир Зеленский, гарантии безопасности

