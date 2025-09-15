В США придумали хитрый план, как ввести санкции против РФ в обход Трампа, — Politico

В Конгрессе США планируют реанимировать законопроект об «адских санкциях» против России, который отложили летом после того, как президент Дональд Трамп вроде бы согласился ввести эти санкции своим указом, но до сих пор этого не сделал. Об этом пишет Politico.

Поскольку Трамп продолжает уклоняться от введения санкций против РФ, а выносить законопроект на голосование без его прямого согласия республиканцы боятся, проукраинское крыло республиканцев в Конгрессе придумало новую стратегию: привязать этот законопроект к будущему законопроекту о финансировании правительства США.

Дело в том, что республиканцам в Конгрессе не хватает голосов, чтобы самостоятельно принять бюджет. Поэтому идея заключается в том, чтобы выставить на голосование одним пакетом и закон о бюджете, который нужен республиканцам, и закон о санкциях против РФ, который ранее уже поддержали демократы и который они не могут просто так проигнорировать.

Этот план придумал автор законопроекта о санкциях сенатор Линдси Грэм, известный своей приверженностью к Украине. Его поддержал еще один проукраинский республиканец Брайан Фицпатрик. По их словам, уже на следующей неделе они планируют призвать остальных коллег из обеих партий поддержать такой пакетный формат голосования.

Как пишет Politico, в теории республиканцы-изоляционисты, которые выступают за невмешательство США в российско-украинскую войну, с большой вероятностью поддержат законопроект о санкциях против РФ, если это поможет принять закон о бюджете. Так же проукраинские демократы с большей вероятностью проголосуют за бюджет, если он будет в одном пакете с санкциями против РФ. И главное — в теории, эта схема вроде бы не должна вызвать гнев Трампа, все время тормозил санкционный закон в Конгрессе.

По данным Politico, идею вроде бы положительно оценили в руководстве республиканского большинства в Сенате. До сих пор там пытались избегать конфронтации с Трампом на теме санкций против РФ.

Параллельно сенатор Грэм пытается уговорить Европейский союз согласиться на требования Трампа о введении торговых пошлин против Китая и Индии, как условие для введения новых американских санкций против РФ.

«Путь удержать Трампа на своей стороне — это присоединиться к нему по Китаю и Индии. Если вам так нравится законопроект Грэма, почему бы вам тоже не принять его?», — говорит европейцам сам же Линдси Грэм.

Напомним, в Конгресс США подали законопроект, который может запретить торговлю с Россией.