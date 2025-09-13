Южанина заявила о возможном конфликте интересов Гетманцева относительно игорного рынка

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев вполне вероятно имеет конфликт интересов в вопросах регулирования игорного бизнеса. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила народный депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина.

Такое мнение она высказала по итогам заседания временной следственной комиссии Верховной рады.

«Очевидно, что глава налогового комитета не является нейтральным. Создается впечатление, что он отслеживает деятельность каждой компании и предпочитает одних, одновременно пытаясь давить на других», — сказала Южанина.

По ее словам, подход Гетманцева создает риски предубежденного формирования политики по азартным играм.

«Мои предложения по урегулированию налоговых норм и внедрению системы онлайн-мониторинга он воспринял агрессивно, тогда как именно эти вопросы являются ключевыми для прозрачности рынка», — подчеркнула депутат.

Южанина отметила, что отсутствие государственной системы онлайн-мониторинга делает отрасль неконтролируемой, а нормы Налогового кодекса остаются устаревшими и нечеткими.

Она также подчеркнула, что именно налоговый комитет несет ответственность за урегулирование этих вопросов.

«Если изменения не будут внесены, государство не получит больше доходов от этой сферы, а легальный бизнес будет оставаться в условиях неравной конкуренции с нелегальным», — резюмировала она.