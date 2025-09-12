Все разделы

Новости > Польша полностью закрыла границу с Беларусью

Польша полностью закрыла границу с Беларусью

Александр Панько
12.09.25 09:21
51
Польша полностью закрыла границу с Беларусью

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Это связано с военными учениями РФ и Беларуси. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, сообщает Onet, BELTA и другие СМИ.

«В полночь мы закрыли движение на границе с Беларусью. Это связано с военными учениями „Запад-2025“», — сказал Кервинский на пресс-конференции, на пограничном пункте пропуска «Тересполь».

По его словам, эти учения направлены непосредственно «против Польши и Европейского союза». При этом он уточнил, когда снова будет открыта граница.

«Движение возобновится, но только тогда, когда мы будем уверены в гарантированной безопасности поляков. С экономической точки зрения мы будем стремиться к скорейшему открытию границы», — добавил глава польского МВД.

Как сообщается, приостановка движения распространяется в обеих направлениях — как на выезд из Польши в Беларусь, так и на въезд в Польшу. Ограничения касаются и автомобильного транспорта, и грузовых поездов.

В частности, водители легковых авто не будут пересекать границу на автомобильном пункте пропуска Тересполь-Брест, а водители грузовиков — на автомобильном переходе Кукурыки-Козловичи.

Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница-Белостоцкая-Гродно, Семянувка-Свислоч и Тересполь-Брест.

Тем временем издание BELTA сообщило, что поляки натянули на границе колючую проволочку, установили заградительные щиты, и по состоянию на 01:00 по белорусскому времени — Польша не пропустила ни одного авто.

Теперь, как утверждается, на мосту между Беларусью и Польшей остались несколько автобусов. Водителям придется искать другие маршруты, чтобы вернуться в ЕС.

Напомним, атака дронов на Польшу может быть частью учений РФ и Беларуси.

Тэги: граница, Польша, Беларусь

