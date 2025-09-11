Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Число жертв среди гражданских в Украине в 2025 году выросло на 40%, — ООН

Число жертв среди гражданских в Украине в 2025 году выросло на 40%, — ООН

Александр Панько
11.09.25 15:21
148
Число жертв среди гражданских в Украине в 2025 году выросло на 40%, — ООН

Количество жертв среди гражданских в Украине резко в 2025 году возросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. В частности, количество погибших выросло на 17%, а раненых — на 46%. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

В августе удары беспилотников ближнего радиуса действия вызвали в Украине больше жертв среди гражданских лиц, чем любое другое оружие. В результате погибло 58 гражданских лиц и 272 получили ранения.

В августовском докладе ММПЧУ отмечается, что около 72% всех жертв было зафиксировано вблизи линии фронта, в частности в Донецкой и Херсонской областях.

Кроме усиления атак на линии фронта, в 2025 году значительно выросло использование оружия дальнего радиуса действия, ракет и барражирующих боеприпасов для поражения территорий, расположенных далеко от фронта, и эта тенденция продолжилась в сентябре после перерыва в августе.

Во время массированной атаки 6-7 сентября российские вооружённые силы, согласно сообщениям, применили 810 барражирующих боеприпасов и 13 ракет. Это было наибольшее количество вооружения, использованное в одной атаке с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Атака охватила несколько областей страны. В результате атаки по меньшей мере пятеро гражданских лиц погибли, ещё 41 человек получил ранения в шести областях, включая Киев.

В августе 2025 года также усилились атаки на энергетическую инфраструктуру, в частности на объекты газоснабжения.

Всего с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала по меньшей мере 14 116 погибших гражданских лиц, среди которых 733 ребёнка.

Количество раненых составляет 36 481 человек, из них 2 285 — дети.

Напомним, в ООН назвали число мин в Украине.

Тэги: жертвы, ООН, война в Украине

Комментарии

fraza.com
