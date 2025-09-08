Судьба уже решена... Орбан заговорил о «разделе» Украины на три части

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление о будущем Украины после окончания войны. В интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet он фактически предсказал разделение украинской территории на три части.

По словам венгерского премьера, результатом раздела Украины станут «российская зона, демилитаризованная зона и западная зона».

«Российская зона уже существует. Сегодня дебаты ведутся только о том, сколько регионов она должна включать», — продолжил он.

Орбан также заявил, что нынешние обсуждения в Европе о гарантиях безопасности для Украины фактически признают существование российской зоны. Он намекнул, что продолжается определение ее размера и структуры, а границы так называемой «демилитаризованной территории» якобы еще обсуждаются.

