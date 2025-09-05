Рубио назвал страну, в которую США могут вернуть свои войска

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американские солдаты могут вернуться в Эквадор. Для этого власти страны должны попросить об этом Белый дом.

Он сказал: «Эквадор – суверенное государство. Ему нужно будет пригласить нас, если они пригласят нас вернуться, то мы очень серьезно это обдумаем».

Чиновник напомнил о том, что американские военные находились в Эквадоре до 2009-го года.

Добавляется, что США рассматривают эту страну в качестве «союзника в очень стратегической части мира».

Ранее мы писали, что США могут увеличить свой военный контингент в Польше.