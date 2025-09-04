Названы все участники заседания коалиции желающих

В четверг, 4 сентября, в заседании коалиции желающих в Париже лично примут участие семь европейских лидеров, руководство ЕС и президент Украины. Еще около 20 лидеров присоединятся дистанционно, сообщила Европейская правда со ссылкой на Елисейский дворец.

Так, на заседании кроме президента Франции Эммануэля Макрона лично будут присутствовать еще шесть лидеров стран-членов ЕС: премьер Бельгии Барт де Вевер, премьер Нидерландов Дик Схооф, премьер Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Польши Дональд Туск и испанский премьер Педро Санчес.

Также лично будут президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и президент Украины Владимир Зеленский, который накануне прибыл в Париж.

Дистанционно участие во встрече примут генсек НАТО Марк Рютте и лидеры около двух десятков государств из Европы и с других континентов:

— канцлер Германии Фридрих Мерц;

— премьер Италии Джорджа Мелони;

— британский премьер Кир Стармер;

— президент Румынии Никушор Дан;

— премьер Болгарии Россен Желязков;

— премьер Эстонии Кристен Михал;

— премьер Латвии Эвика Силиня;

— президент Литвы Гитанас Науседа;

— премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре;

— премьер Швеции Ульф Кристерссон;

— премьер Чехии Петр Фиала;

— премьер Люксембурга Люк Фриден;

— премьер Ирландии Михол Мартин;

— премьер Португалии Луиш Монтенегру;

— премьер Греции Кириакос Мицотакис;

— президент Кипра Никос Христодулидис;

— премьер Хорватии Андрей Пленкович;

— премьер Словении Роберт Голоб;

— премьер Албании Эди Рама;

— премьер Черногории Милойко Спайч;

— премьер Канады Марк Карни;

— премьер Японии Сигэру Ишиба;

— премьер Австралии Энтони Албаниз;

— премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон.

Австрию будет представлять глава МИД Беате Майнль-Райзингер, Исландию — глава МИД Карин Гуннарсдоттир, Турцию — вице-президент Джевдет Йылмаз.

Среди членов Евросоюза ожидаемо отсутствуют только Словакия и Венгрия, а также Мальта. Всего во встрече участвуют представители 33 государств.

Напомним, после завершения заседания коалиции желающих планируется совместный звонок лидеров президенту США Дональду Трампу.