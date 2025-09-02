Генсек ООН сделал новое заявление по поводу войны в Украине

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал заявление по поводу войны в Украине. Он призвал к миру.

Чиновник сказал: «В Украине давно настало время для прекращения огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру – в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН».

Также генсек говорил о важности прекращения огня в Секторе Газа, освобождению всех заложников и беспрепятственному доступу палестинского населения к гуманитарной помощи.

Отмечается: «От Судана до Мьянмы, Сахеля, Афганистана и других регионов мы должны защищать гражданское население, способствовать диалогу и обеспечивать мир. Шанхайская организация сотрудничества имеет уникальные возможности для содействия формированию более мирного, инклюзивного и устойчивого будущего».

