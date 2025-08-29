Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера» выиграть Лигу конференций

Прошла жеребьевка группового раунда Лиги конференций. Эксперты оценили шансы киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» выиграть этот европейский турнир.

Сделали это специалисты из авторитетной британской букмекерской конторы Bet365.

Фаворитами Лиги конференций видят соперников динамовцев по группе – английский «Кристал Пэлас» (6 к 1) и итальянскую «Фиорентину» (6,5 к 1).

Также высоко оценивают шансы французского «Страсбурга» (8 к 1), испанского «Райо Вальекано» (10 к 1) и донецкого «Шахтера» (10 к 1).

Шансы киевского «Динамо» на успех расценивают как 21 к 1.

Ранее «Динамо» и «Шахтер» узнали своих соперников в группе Лиги конференций.