«Динамо» и «Шахтер» узнали своих соперников в группе Лиги конференций

Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций. Своих соперников узнали киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Динамовцы сыграют с такими командами: «Кристал Пэлас» (Англия, дома), «Фиорентина» (Италия, в гостях), «Зриньски» (Босния, дома), «Омония» (Кипр, в гостях), «Ноа» (Армения, дома) и «Самсунпор» (Турция, в гостях).

«Горняки» встретятся со следующими соперниками: «Легия» (Польша, дома), «Шемрок Роверс» (Ирландия, в гостях), «Риека» (Хорватия, дома), «Абердин» (Шотландия, в гостях), «Брейдаблик» (Исландия, дома) и «Хамрун Спартанс» (Мальта, в гостях).

Как известно, каждая из 36 команда сыграет по шесть матчей, после чего восемь лучших клубов выходят в 1/8 финала турнира, а еще шестнадцать команд будут биться в раунде плей-офф.

Матчи будут сыграны в такие даты: 1-й тур – 2 октября, 2-й тур – 23 октября, 3-й тур – 6 ноября, 4-й тур – 27 ноября, 5-й тур – 11 декабря и 6-й тур – 18 декабря.

Ранее мы писали, что финалы Лиги чемпионов будут играть намного раньше.