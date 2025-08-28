Финалы Лиги чемпионов будут играть намного раньше

Финалы Лиги чемпионов будут проводиться сразу на три часа раньше: в 19-00 по киевскому времени вместо 22-00. Такое решение приняла в УЕФА.

Почему так?

Чиновники говорят следующее: «Данное решение призвано улучшить общее впечатление болельщиков, команд и принимающих городов от игрового дня за счет оптимизации логистики и операций, обеспечивая при этом ряд ощутимых преимуществ».

Добавляется: «Наша цель заключается в том, чтобы сделать игровой день по-настоящему приятным для всех, кто хочет присоединиться к этому зрелищу, и создать уютную атмосферу, которая позволит семьям и детям с легкостью посетить самый большой и важный матч клубного сезона».

Отмечается: «Для болельщиков, приехавших из других городов, это будет означать улучшение доступа к общественному транспорту (особенно после матча) и более безопасное и удобное возвращение со стадиона. Для городов-организаторов это повысит положительный экономический эффект от мероприятия, поскольку даст болельщикам возможность продолжить празднование».

