Орбан уверяет, что Зеленский угрожал Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление. Он опубликовал его в социальной сети Facebook.

Среди прочего, политик уверяет: «Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они обстреливают нефтепровод «Дружба», потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Отсюда следует, что венгры приняли правильное решение».

При этом добавляется: «У слов Владимира Зеленского будут долгие последствия. Нельзя попасть в ЕС через шантаж, взрывы и угрозы».

Ранее Зеленский попросил Трампа надавить на Орбана.