В МИД озвучили требования к гарантиям безопасности

Гарантии безопасности Украины должны быть юридически обязательными и эффективными. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время телефонного разговора с министрами иностранных дел ряда стран Европы и госсекретарём США Марком Рубио. Об этом Сибига в ночь на вторник, 26 августа, написал в соцсети Х.

Министр отметил, что разговор, посвящённый пути к миру и гарантиям безопасности для Украины, был организован Марком Рубио совместно с министрами иностранных дел Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, а также верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики Кайей Каллас.

По его словам, разговор основывался на предыдущих контактах лидеров государств, успешном визите Президента Зеленского в Вашингтон и работе советников по вопросам национальной безопасности.

«Я подтвердил позицию Украины, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными», — сообщил глава МИД, добавив, что они также «должны быть многомерными, предусматривать военный, дипломатический, правовой и другие уровни», — отметил Сибига.

По убеждению участников разговора, указал он, «украинская армия является фундаментальным уровнем любых гарантий, поэтому её максимальное укрепление является нашим главным приоритетом».

По словам Сибиги, он подтвердил, что Украина готова к дальнейшим шагам на пути к миру: «Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических точках. Мы готовы положить конец убийствам и дать шанс дипломатии».

Москва должна знать, что не может вечно тянуть время, отметил украинский министр. Поэтому если Россия и дальше будет отвергать значимые, конструктивные шаги к миру, то должна столкнуться с последствиями: серьёзным усилением санкций и укреплением потенциала Украины, подчеркнул Сибига.

