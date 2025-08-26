Трамп в очередной раз рассказал о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины

Европа должна будет обеспечить для Украины «значительные» гарантии безопасности. Но в этом процессе также будут участвовать и США. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

«Европа предоставит им значительные гарантии безопасности, и она должна это сделать, потому что находится рядом. Но мы будем участвовать в этом с точки зрения поддержки. Мы будем им помогать», — отметил Трамп.

По его словам, если между Украиной и Россией удастся достичь сделки, то гарантии безопасности «не будут большой проблемой».

При этом он добавил, что США будут обеспечивать поддержку, поскольку убийства должны прекратиться.

