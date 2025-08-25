Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Будут те страны, которым доверяет Украина... Зеленский отверг «гарантии безопасности» от РФ

Александр Панько
25.08.25 15:20
Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «гарантий безопасности» от России. Он подчеркнул, что гарантами должны быть те страны, которым доверяет украинский народ. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Как известно, сейчас Украина, США и европейские партнеры разрабатывают гарантии безопасности, которые станут предохранителем, если РФ снова задумается нападать на Украину. В то же время из Москвы звучали заявления, что РФ тоже должна быть гарантом.

В связи с этим у Зеленского спросили, какими должны быть гарантии безопасности, какими должны быть гарантии от России. Однако президент отметил, что наша страна уже имела опыт с «Будапештским меморандумом», когда РФ тоже была гарантом, однако нарушила свои обещания и начала войну.

«Поэтому мы не говорим о гарантиях безопасности от Российской Федерации. Мы говорим о гарантиях безопасности, которые будут нас защищать от Российской Федерации, от ее агрессии или повторения полномасштабных агрессивных шагов в будущем», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что гарантами должен стать круг тех стран, которым доверяет народ Украины. Именно те страны, которые с самого начала полномасштабной войны нам помогают.

«Например, страны, которые накладывали санкции за агрессию. Страны, которые давали оружие. Страны, которые обеспечивали гуманитарной поддержкой. Страны, которые усиливали нас в моменты блэкатов энергетически. Страны, которые помогают вернуть нам детей, людей из плена. То есть много вещей. И, безусловно, номер один — страны, которые способны защитить Украину», — говорит глава государства.

Зеленский подчеркнул, что должна быть защита в небе, на море, и на земле. В то же время президент отметил, что часть гарантий безопасности должна на себя взять сильная украинская армия.

«Рано об этом говорить (размещение войск на земле). Сначала будет подготовлена инфраструктура, и, безусловно, в этой инфраструктуре важную роль занимает украинская армия. То есть частью гарантий безопасности должна быть сила украинской армии, большая украинская армия, отечественное производство, все эти возможности и финансовые возможности также», — резюмировал Зеленский.

Напомним, Вэнс не исключил обсуждения гарантий безопасности для Украины с РФ.

Тэги: Украина, Владимир Зеленский, гарантии безопасности

22.08.25 17:37

Голый пафосный король

Автор: Андрей Шахов

Бухгалтер обанкротившегося БГ Банк Татьяна Коньколых хочет уйти от ответственности за махинации
25.08.25 17:42

Бухгалтер обанкротившегося БГ Банк Татьяна Коньколых хочет уйти от ответственности за махинации

Автор: «Фраза»

25.08.25 16:54

В Одессе ураган повалил более 70 деревьев

25.08.25 16:18

Великобританию накрыла рекордная волна магазинных краж

25.08.25 15:40

В Секторе Газа продолжают гибнуть журналисты

25.08.25 14:44

Россияне не смогут навязать «марионеток» и поняли, что Украина сохранит целостность, — Вэнс

25.08.25 14:17

Президент ответил на запрет на удары вглубь РФ

25.08.25 13:53

В одном из регионов Украины внезапно ударил мороз

25.08.25 13:40

Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе

25.08.25 13:14

В ISW объяснили, почему в РФ тянут время по мирным инициативам по Украине

25.08.25 12:58

Украина самостоятельно будет определять границы своих территорий, — Вэнс

25.08.25 13:40

Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе

25.08.25 10:35

Лавров озвучил условия «существования Украины»

25.08.25 09:44

Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности

25.08.25 09:22

У Трампа назвали новые возможные сроки завершения войны в Украине

22.08.25 10:46

Трамп назвал очередной «дедлайн» по восстановлению мира в Украине

22.08.25 09:51

Путин сузил требования к Украине, — СМИ

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

21.08.25 12:08

Зеленский рассказал, как готовится ко встрече с Путиным

21.08.25 11:48

Кабмин определил сроки учебного года в школах

21.08.25 11:19

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

20.08.25 08:32

Стало известно, чем пожертвовал Трамп ради Украины

20.08.25 08:40

Трамп оптимистично высказался по поводу мира в Украине

19.08.25 11:11

Зеленский заявил о шансе на реальный мир

20.08.25 10:36

Трамп заявил, что мир в Украине… поможет ему попасть в рай

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

19.08.25 13:54

Озвучена текущая ситуация с коронавирусом в Украине

20.08.25 14:42

3I/ATLAS: астрофизик рассказал о таинственном космическом объекте кое-что странное

19.08.25 09:50

Зеленский заявил, что готов к встрече с Трампом и Путиным

20.08.25 09:18

В Киеве задержали необычного вора

20.08.25 12:13

Украинцы стали чаще болеть корью – актуальная ситуация

13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

